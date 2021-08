Guanajuato.- Más que despedir a Carlos Zamarripa, debería de pensarse en una estrategia integral de prevención y de combate al crimen, pues “quitar a una persona y poner a otra es una solución muy simplista”, consideró Mauricio Ortiz Proal, delegado del CEN del PRI.

Agregó que la violencia en Guanajuato es causada principalmente por las bandas del crimen organizado, cuyo combate es obligación del Gobierno Federal, por lo que pidió a éste que se involucre en atenderlo.

En semanas anteriores, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de relevar a Carlos Zamarripa de la Fiscalía del Estado de Guanajuato porque no ha dado resultados y sí por el contrario los homicidios dolosos han aumentado en su periodo. Además de que ya lleva mucho tiempo en el cargo, 12 años.

Al hablar en la conferencia de prensa semanal del PRI al respecto, expresó: “Me parece que reducir el tema a quitar a una persona para poner a otra, es un absurdo de simpleza.”

“La violencia que se ha generado en este Gobierno Federal de Morena es la de mayor violencia. Lo que aquí estamos padeciendo es entre bandas delincuenciales, eso le corresponde esencialmente al Gobierno Federal.”

“Aquí tiene que entrar el Gobierno Federal y tiene que ser corresponsable, no se vale endilgarle la responsabilidad al gobierno estatal”, afirmó.

¿Avalo o no el trabajo de Carlos Zamarripa?

Pero interrogado sobre si avala o no el trabajo de Carlos Zamarripa, Mauricio Ortiz Proal no respondió ni si, ni no, sino que todos deberíamos encontrar un mecanismo para atender el problema integral.

Y que se tiene que revisar toda la estrategia de prevención a nivel estatal para tener resultados diferentes, que se tienen que establecer metas y que cada quien haga lo que tenga que hacer, como los presidentes municipales, por ejemplo, pues recordó que el problema de la inseguridad no es exclusivo de Guanajuato, sino de todo el país.

“Es muy simplista lavarse las manos y echarle la culpa a una sola persona. Pedimos que el Gobierno más poderoso, que tiene todas las herramientas y los recursos, se involucre en este proceso”, expresó el delegado del CEN del PRI.

