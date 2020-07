Fiscal de Guanajuato omiten dato de desaparecidos

León, Guanajuato.- El Fiscal Carlos Zamarripa no respondió cuántos guanajuatenses están en calidad de desaparecidos.

La diputada local del PAN por Irapuato, Lorena Alfaro García, le preguntó directamente respecto a cuántos casos se investigan y cuántos están resueltos. También le dijo que hay quejas de los familiares de una atención deficiente a casos.

El Fiscal hizo una exposición de cómo se busca mejorar la atención al delito, pero no dio los datos de cuántas personas permanecen en calidad de desaparecidas.

“Decir que en todos los casos los hemos atendido a través de nuestras agencias del Ministerio Público de manera perfecta, sería completamente erróneo, hemos estado llevando a cabo la capacitación de nuestro personal no solamente en la integración de las carpetas y en la investigación, sino en la atención para las víctimas.”

La parte que estamos incentivando más es que, cuando van a denunciar a una persona desaparecida se activen los protocolos para su búsqueda, cualquier persona que va a denunciar que se haga lo necesario para encontrarlo”, expuso.

Lo que repitió es que de todas las denuncias por personas no localizadas el 84% aparecieron en las primeras 24 horas, otras más fueron encontradas tiempo después, y en un porcentaje más bajo no hubo indicios y no se han encontrado.

En medio de la presión social de grupos organizados de familiares de personas desparecidas al presentar el I Informe de Labores de la Fiscalía se anunció la creación del Centro Estatal para la Localización de Identificación de Personas.

De ese tema abundó que se tienen avances, como la operación de un sistema informático que permita contar en tiempo real con toda la información de cada caso y que tiene conectividad a diferentes instituciones de otros niveles de Gobierno.

El Centro está instalado en la sede de la FGE integrado por un equipo de expertos.

Hacer un esfuerzo sistematizado para que, si no se encuentra de inmediato a la persona desaparecida, dejar en el sistema toda la evidencia para poder ser encontrado, el rostro, códigos genéticos, la búsqueda de campo permanente”, dijo.

“Eso lo estamos trasladando a nuestro sistema que ya tiene apertura para todos los familiares en cuanto a la visualización de los hallazgos que tenemos y que evolucionará para tener la información en tiempo real en un teléfono móvil”, anotó.

Otro trabajo es la concentración de los cuerpos sin vida no identificados y de un panteón forense para tener todos los restos resguardados hasta su identificación.

Lo más importante será la creación de las agencias de personas desaparecidas que reciban la denuncia y tengan como tarea la búsqueda de las personas y en ello estaremos empeñando nuestro mayor esfuerzo para tener mejores resultados”.

Informó que en poco tiempo han podido identificar a 116 personas que permanecían como desconocidos, eso derivado del hallazgo de cuerpos sin vida al cotejar el rasgo de biométricos, y otros que solamente se contaba con fragmentos óseos.

