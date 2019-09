Fiscal descalifica modelo de Seguridad de León

León.- El fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, descalificó el modelo de seguridad de León que tiene como base que la Policía Municipal reciba denuncias y colabore en la investigación de delitos.

En entrevista para el noticiero radiofónico matutino de “En Línea”, que conduce Antonio Rocha, arremetió en contra del asesor de Seguridad del Municipio de León, Bernardo León Olea, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quienes han urgido a que este proyecto arranque y cuestionado que hay resistencia desde la Fiscalía del Estado.

Le preguntaron si creía en el nuevo modelo de Seguridad más allá de la empatía con el asesor del Municipio y respondió:

En el que planteó esa persona (Bernardo) desde luego que no, por supuesto que no, y eso no prosperaría en ningún sitio bajo el esquema que él lo planteó. Bernardo hizo en donde él dice haberlo implementado (Morelia, Michoacán) y que fue un éxito, bueno pues yo quisiera que se recabara la información en la parte legal de las consecuencias catastróficas que esto trabajo”.

La policía puede recibir denuncias

Mencionó que la Policía -por ley- puede ya levantar denuncias de delitos por el medio que quieran.

“No es una cuestión en la que esté o no yo de acuerdo, es de ley, desde que se llevó a cabo esa reforma la Policía puede recibir denuncias, no necesitan mi permiso, mi autorización, quien ha dicho eso miente (en referencia a José Arturo Sánchez) y lo ha hecho consuetudinariamente. Y ahora el que se polemice el que se tengan o no unas tabletas me parece hasta ridículo, lo pueden hacer desde hace años”, apuntó.

El líder empresarial señaló en la semana que “basta de trabas y obstáculos” para arrancar el programa.

Capacitados para no incurrir en responsabilidad

El Fiscal le respondió “ha sido falaz, lo reitero, él ha dicho que yo me opongo, que una sola persona incumple a los leoneses, miente, absolutamente miente, me parecen declaraciones oportunistas e ignorantes de lo que acontece en la vida legal porque las denuncias pueden recibirse desde hace años”.

Luego puntualizó que los elementos deben estar capacitados para no incurrir en alguna responsabilidad.

Zamarripa alabó que hay una plena coordinación con el Municipio de León y una buena relación con el alcalde Héctor López Santillana y con el secretario de Seguridad Pública local, Mario Bravo Arrona.

José Arturo escribió en su cuenta de Twitter sobre las declaraciones: “Cuando se acaban los argumentos vienen las descalificaciones. Por fin el Fiscal acepta que los policías pueden recibir denuncias sin su aprobación y acepta que los policías se pueden capacitar en otras instancias que no sea la Fiscalía. Vamos avanzando pero todavía nos falta mucho”.