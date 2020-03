Fiscalía deja sin castigo a policías que mataron a migrante en SMA

San Miguel de Allende.- La Fiscalía General del Estado determinó que no se ejercerá una acción penal en contra de los elementos de Seguridad Pública del Estado por el caso del migrante Leonardo Reyes, quien en diciembre de 2018 fue asesinado en San Miguel de Allende, derivado del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Tal información fue compartida por Juan José Padierna Salazar abogado de la familia de Leo Reyes.

“Supuestamente a criterio de ellos se actualiza la legítima defensa por parte de los policías. Quien emite o quien firma la determinación es la licenciada Ramona Álvarez Pérez, misma fiscal a la cual se le ordenó por parte de Derechos Humanos se le iniciara un trámite administrativo por la violación a Derechos Humanos”, explicó el abogado.

El abogado añadió que lo que sigue por parte del equipo jurídico es analizar la resolución de la fiscalía, para ello tendrán 10 días hábiles para impugnar ante el juez de control la decisión y posteriormente se realizará una audiencia donde se expondrán los argumentos del porqué no se está de acuerdo con la determinación de la Fiscalía.

Padierna Salazar expresó que tanto el equipo jurídico como la familia están inconformes y molestos por la decisión de la fiscalía.

Por supuesto que la familia no está conforme, ni mucho menos nosotros, el equipo jurídico no está conforme con esa decisión, entonces se va a impugnar, no estamos conformes, estamos hasta molestos porque no se está haciendo justicia en estos momentos”, afirmó.