Fiscalía interrumpe velorio de joven muerto en accidente; ‘olvidaron’ hacerle autopsia

Irapuato, Guanajuato.- En casa es donde se debería de estar velando el cuerpo de Luis Fernando, joven que falleció en una operación médica tras sufrir un accidente; sin embargo, en su lugar solo hay un cuarto solo, pues elementos de la Fiscalía regresaron por el cuerpo al SEMEFO, ya que habían olvidado realizarle la autopista.

Su padre José Manuel relató que la tarde de este lunes, alrededor de 8 elementos de la Fiscalía regional y Servicio Médico Forense (SEMEFO), acudieron hasta su hogar donde ya estaban velando al joven de 22 años, explicándoles que tendrían que llevárselo pues la necropsia no se le había realizado y los documentos que dio el IMSS, quien certificó la muerte, no eran válidos.

Me dicen que el certificado no sirve porque como mi hijo tuvo un accidente y quien debió haber hecho esa cosa debió de haber sido el SEMEFO, no el Seguro”, comentó el padre del joven.