"Fiscalía quiere solo proteger su imagen pública y política"

Celaya.- José Gutiérrez Cruz, representante del Colectivo "A tu Encuentro" señaló que la Fiscalía del Estado parece poner trabas y dificultades en los casos de las fosas que se han encontrado en varios puntos del estado como lo fue en Cortazar y Salvatierra.

“Nosotros no participamos en esa búsqueda (Salvatierra) y a nosotros nos preocupa mucho que esté pasando lo mismo que paso con las fosas que se encontraron en Irapuato, dicen que se acabó el trabajo, se dice que ya se trabajo y de repente se siguen encontrando cuerpos, no se está haciendo el trabajo exhaustivo en cad auna de las fosas” señaló el representante.

Otro de los asuntos que les preocupa es que no están recibiendo información sobre los cuerpos de las personas que se encontraron en Cortazar, Irapuato o Salvatierra y por ende siguen en calidad de desaparecidas y no han regresado con sus familias.

Y es donde nosotros nos queremos concentrar ahora, hemos pedido y entregado a Carlos Samarripa tres documentos solicitando establecer una mesa de identificación para poder dialogar con la fiscalía y cuales van a ser los procesos de reconocimiento, los procesos para la identificación y cuanto tiempo van a tardar en regresar esos cuerpos a sus familias”

Por lo que no han tenido ninguna respuesta, temas que han tratado desde hace meses, exigiendo una mesa de trabajo y poder establecer soluciones.

Resaltó que la Fiscalía presume mucho de ser eficiente y tener tecnología de punta y de repente llegan 250 familias y regresan a 150.

“Nos dijeron que iban a ir por municipio, a levantar las muestras de las familias que no tenían denuncia, y les hemos pedido en dos documentos que nos digan cuando, por que tenemos familias que son parte del colectivo, que no han hecho una denuncia por miedo, no nos han dado respuesta y ahora nos dicen que todas las muestras se van a tomar en Guanajuato, las hacen ir a Guanajuato, y que paguen por sus medios” declaró.

En el caso de las fosas de Cortazar, tampoco han recibido información, y que incluso hay inconsistencias, ya que ellos vieron los cuerpos y autoridades lo reportaron como restos.

Esos no son restos, son fragmentos de cuerpos, son cuerpos desmembrados, nos parece muy peligroso el juego de palabras en el que cae la Fiscalía, antes eran entierros ilegales y ahora dicen que son fosas clandestinas y ahora lo que se está encontrando, y sobretodo la falta de transparencia y falta de datos certeros”

Poniendo como ejemplo que en la Comunidad del Conejo (Irapuato) se encontraron más de 15 cuerpos y todo se colocó en una sola carpeta de investigación y eso quiere decir que una sola carpeta d einvestigaciòn por área no se podrá fraccionar, cuando debería ser una por cada cuerpo.

“Pero eso les sirve a bajar las estadísticas, manipular los números y decir no tengo tantos hallazgos, no tengo tantos homicidios, la Fiscalía está protegiendo su imagen pública y política que ya no se puede proteger” finalizó.

