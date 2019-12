Fox asegura que en 2021 le arrebatarán el Congreso a Morena y López

León.- Las elecciones intermedias del 2021 serán la puerta de salida democrática para restaurar el equilibrio de los poderes en el país, señaló Vicente Fox Quesada, expresidente de México.

El exMandatario insistió, como en otras ocasiones, que a un año de haber llegado al poder, López Obrador no ha dado resultados.

No da una y solo miente, miente y vuelve a mentir, el balance es cero, no conozco un solo resultado, la economía cae, el empleo cae, la violencia crece, la corrupción crece, las medicinas escasean, no hay servicio de salud, se destruyó el Seguro Popular, se destruyeron las guarderías de los hijos de todos los mexicanos”, declaró.