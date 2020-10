Fox pide a Felipe Calderón y a Ricardo Anaya ayuden a quitar a Morena la Cámara de Diputados

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada llamó a Felipe Calderón, Margarita Zavala y Ricardo Anaya a unirse para quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021.

Fox Quesada hizo el llamado durante una charla virtual con militantes del PAN en León.

El ex Gobernador de Guanajuato pidió a Diego Sinhue mejores estrategias contra la violencia que hay en el estado.

León, Guanajuato.- El ex presidente de México Vicente Fox Quesada convocó a Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, a los panistas que se fueron y a los de hoy, a ir juntos para arrebatar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021.

El reto es tan grande, o mayor, como fue haber sacado al PRI de Los Pinos”, expuso en una charla virtual con militantes del Partido Acción Nacional de León.

La estrategia debe ser postular a los candidatos más fuertes en cada uno de los distritos y municipios en alianza con la sociedad civil e incluso con otros partidos. Y para eso es que está en comunicación con el presidente del PAN, Marko Cortés.

El ex Presidente de México estuvo en una charla virtual con militantes panistas en León.

Morena no debe tener mayoría en ese Congreso, no la va a tener el PAN, el PRI, nadie, es asegurarnos que Morena no la tenga. La estrategia en cada distrito es: el PAN golpea a Morena, el PRI golpea a Morena, el PRD golpea a Morena... Podemos ir todos con un candidato en alianza o ir cada uno con nuestro propio candidato, pero no nos pisemos los callos entre la oposición”, expuso en la charla organizada por el Comité Municipal del PAN leonés que preside Antonio Guerrero.

Mencionó que son respetables movimientos como FRENAAA, pero “no se trata de correrlo y pedirle su renuncia, no es por ahí, eso no va a suceder, hay que obligarlo a razonar con instrumentos democráticos, regresar a un equilibrio de poderes”.

Esa es la única manera de obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador, anotó, a replantear los presupuestos, los programas y el rumbo de todo el Gobierno.

Les dijo que tal vez en Guanajuato sea posible ganar sin alianzas con otros partidos y el objetivo debe ser “ir por todas las canicas” y evitar que Morena gane espacios.

No obstante sí les pidió dejar la soberbia para buscar a los mejores perfiles en cercanía con las organizaciones de la sociedad civil, aunque no sean militantes.

El ex Gobernador de Guanajuato les apuro a trabajar para ganar “falta menos de un año para la elección y no hemos hecho nada, ya tenemos que estar movilizándonos en la calle, tocar puertas, ir viendo candidatos y estrategias, ya no hay tiempo”, dijo.

Llamado a Calderón y a Anaya

A pregunta de la militancia Fox aprovechó para invitar a sumarse a la misma lucha al ex presidente Felipe Calderón y a Margarita Zavala, aunque hoy no lo ve cerca.

Se está haciendo todo lo posible (para sumarlos) pero no lo suficiente, a ver si él reacciona, necesita bajarse de su pedestal, reconocer la realidad, trabajar por México. No ha dejado que las pláticas sucedan, no hay una química, un enlace entre Marko (Cortés) nuestro Presidente y Calderón. Ojalá se tiendan puentes”, dijo.

Luego agregó que Margarita es muy abierta, racional, entiende bien las cosas.

“Aprovecho para hacerle un llamado a Margarita, al Presidente Calderón, que son tiempos de generosidad, pragmatismo, que si está cerrada una puerta abramos otras... Ustedes saben que nunca hubo mucha química entre ambos, pero no le guardo rencor, al revés, ojalá que encontremos caminos, ahorita se trata de rescatar a México, de ganar mayoría con la oposición unida, y él puede ser parte”, expresó.

De Ricardo Anaya se congratuló en su regreso a la política, pero le pidió humildad.

Formidable que regresaste, pero parece que está jugando solo su juego, no lo tenemos claro los demás, tú debes de regresar al PAN, eres un activo del PAN, un líder que logre que ganemos esta batalla del 2021 por lo pronto, y luego un líder que tiene mucho más que dar. Pero habrá que dejar esas trincheras individuales”.

Pide a Diego Sinhue “cerebro” frente a la violencia

Al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el ex presidente Vicente Fox le pidió una cita para acercar “talento” que le apoye en la seguridad.

Porque eso puede empezarnos a descarrilar la máquina, está muy bien Guanajuato, a la vanguardia en educación, vivienda, económica, empleos, pero tenemos un talón de aquiles en el tema de la seguridad, hay que asegurar que en esa materia cuando menos no sigamos perdiendo”, respondió a una pregunta de un militante respecto a cómo percibía a la Administración Estatal panista.

La violencia es un reto mayúsculo, dijo, en el que se necesita reflexionar y consultar.

“Le llevé una presentación al secretario de Gobierno, a Luis Ernesto Ayala, quiero llevársela al Gobernador, no ha tenido oportunidad de recibirme, con lo mejor del talento en materia de seguridad, sí tenemos que avanzar, que no nos esté comiendo el Gobierno el federal el mandado, señalando que el que falla es el Gobierno Estatal, que no se deje ser el acusado en el banquillo y salirnos de esa trampa. En todo lo demás Guanajuato está súper, somos la envidia del resto del país, Diego adelante, hay que meterle más cerebro a este tema de la seguridad”, concluyó.

DA