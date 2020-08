Fracasa estrategia contra homicidios en León

León, Guanajuato.- El aumento de los homicidios dolosos en León se debe a que se tiene una estrategia reactiva y no preventiva, opinaron los regidores de oposición.

AM publicó ayer que faltan cuatro meses para que concluya el año y León ya superó el récord de asesinatos del 2019. Hasta el 26 de agosto se contabilizaron 549 víctimas de homicidio, mientras que el 2019 cerró con 538 personas asesinadas, 11 más.

Los regidores de oposición e integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito señalaron que es necesario hacer reajustes a la estrategia de seguridad, dando prioridad a la prevención.

Parece que no hay estrategia que dé resultados, es preocupante… No podemos estar hablando solamente de las acciones, es lamentable que no se tenga un registro del impacto de estas acciones… Seguimos siendo reactivos, y pues a veces ni eso va muy bien”, dijo Fernanda Rentería Muñoz, del Partido Verde.