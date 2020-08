Franco vive una experiencia diferente con clases virtuales al lado de su abuela

Celaya.- Para Franco Delgado, su primer día de clases en la primaria fue diferente debido a la contingencia sanitaria que se vive, él como miles de niños en México regresaron a las actividades de manera virtual.

La madre de Franco, Andrea, es mamá soltera, trabaja y se apoya con la abuela de Franco, quien es docente en Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Los preparativos de Andrés comenzaron desde la semana pasada, en donde le dieron la lista de útiles con los que trabajará durante este ciclo, y el programa que llevará a cabo su maestra.

Desde días antes se le dijo a Andrés que ya iba a entrar a la escuela, pero en línea, y él preguntó ¿cómo es eso? Y se le dijo que iba a trabajar frente a la computadora durante este ciclo escolar y es lo que se le explicó”, comentó Andrea Delgado, mamá de Franco.

Narró la situación previa, en donde Franco desde el domingo se mostró emocionado e incluso preparó todo para ir a sus clases, sin perder la ilusión del primer día.

Mandaron la lista de útiles desde la semana pasada y se le compraron, entre o no entre a clases en la escuela, le compramos lo esencial para que entrara de manera virtual, me habló su maestra por teléfono, se presentó y nos dijo que nos mandarían una guía para trabajar desde casa, y se le explicó todo esto al niño, se le dijo cómo iba estar trabajando. El domingo en la noche se preparó, y él sólo hizo como si fuera ir a la escuela, se mostró contento, yo debo trabajar, no he parado labores desde que comenzó la pandemia, con el apoyo de mi mamá, él se queda y trabaja; desde que comenzó la pandemia estuvo trabajando en línea y nos daban guías para trabajar el mes, pero esto en el kínder, trabajamos así, y mandábamos evidencias a su maestra, ahora se trabajará de nuevo así”, comentó la mamá de Franco.

El lunes en la mañana, Andrea se levantó temprano, ahora, más de lo habitual para preparar el desayuno y dejar el material de trabajo listo en el espacio que se adecuó para Franco y salió temprano.

Fue relevada por su madre, Amparo Salazar, quien preparó a Franco para su primer día de clases, le dio de desayunar y alistó la computadora.

Amparo preparó a Franco para su primer día de clases.

Me levanté más temprano de lo usual, le dejé su desayuno, me tengo que ir a trabajar, le dejo preparado todo, me tengo que presentar a trabajar, mi mamá me apoyó, y yo apoyo a mi mamá dejando su uniforme listo, su desayuno, pero mi mamá es maestra y se nos dificulta un poco esta parte, de que tengo que trabajar y mi mamá también, pero se ha podido hacer de buena manera”, dijo la mamá de Franco.

Las dificultades se presentaron, pues iniciaría clase en una tablet, pero no funcionó, se dio como opción una laptop, pero no funcionó la cámara, se pudo arreglar el problema y Franco pudo tomar clases con todos sus compañeros.

Franco iba iniciar clases en una tablet, pero, pues ya no se pudo, le tuve que volver a pedir ayuda a mi mamá para que me prestara una computadora, para encontrar la posibilidad de comprar una computadora, y ahora, mi mamá me va estar apoyando, con Franco Andrés, en sus clases, habrá día que tendré que busca a alguien más que me apoye con Andrés en las mañanas, que se nos puede dificultar porque mi mamá es maestra, y esto será algo que nos complica”, dijo.

Durante las clases, la señora Amparo estuvo atenta a las indicaciones de la maestra de Franco Andrés, pero también estuvo pendiente de su trabajo, pues, le dieron opciones para conocer la forma de trabajar en este nuevo ciclo escolar.

