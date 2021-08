Celaya.- Una familia celayense estuvo a punto de ser víctima de fraude cibernético en un sitio que aparentemente ofrece vehículos en remate del gobierno federal.

La familia relató a AM que este lunes casi pierden 170 mil pesos de no ser por un error en la transferencia bancaria.

El modus operandi consiste en que ofrecen vía telefónica o electrónica alguno de los vehículos que aparentemente está rematando el gobierno federal.

La víctima explicó que vio los vehículos a través de Marketplace de Facebook.

Las personas tienen que ingresar a la página apócrifa https://presidente.gob.mx/remate-de-vehiculos/ para elegir su vehículo.

Mandé correo donde debes enviar los datos como nombre, RFC y un domicilio. Hablé para confirmar y me dicen que van a verificar, y ya me mandan un correo de respuesta de que la operación ha sido exitosa”, detalló la entrevistada.

Una de las principales características del fraude es que tanto en la página principal como los documentos que envían a las víctimas, utilizan imágenes y logotipos oficiales del gobierno federal con el objetivo de hacer caer a las víctimas.

La entrevistada refirió que una vez que se le confirmó su venta, le enviaron un archivo PDF del SAT del gobierno, una presunta credencial de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero y de uno de los presuntos trabajadores.

De igual forma, uno de los teléfonos utilizados para la estafa es el 5585265137 el cual se guarda automáticamente en los teléfonos bajo el nombre de Banco de México.

Me pidieron que había que firmar un documento, marco de nuevo y me dicen que ya solo deposite, por algo en mi app no se podía, marcaba error, y ya se me hacía mucho y vuelvo a verificar de nuevo pero con los teléfonos y me sale que la página es fraude”, comentó.