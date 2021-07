Roban identidad a 60 guanajuatenses y denuncian cientos de cargos no reconocidos a tarjetas

Guanajuato.- El primer semestre del año usuarios de servicios financieros en Guanajuato han reportado 60 quejas por robo de identidad y 600 quejas de cargos no reconocidos, informó Helder Cosio Cesaña, titular de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) en Guanajuato.

“El robo de identidad es cuando una persona usurpa tu identidad para hacerse pasar por ti y tramitar créditos a tu nombre, y ese tipo de fraudes sí han ido incrementando, de enero a junio ya son más de 60 casos en el estado”, reportó.

En 2020 se cerró en aproximadamente 100 de esos casos durante todo el año.

Los créditos que se tramitan con una identidad falsa son de alto monto económico. Las quejas son principalmente de León y de otras ciudades del Corredor industrial.

“(Se solicitan) Desde los 100 mil, 200 mil, 400 mil pesos, dependiendo el tipo de crédito; otros son robo de identidad por tarjetas de crédito que tienen un límite según el perfil del consumidor. Y hemos tenido asuntos de créditos hipotecarios que rebasan el millón de pesos o de autos por 200 mil o 400 mil pesos”, indicó el funcionario federal.

¿Cómo hacen robo de identidad y fraude?

El robo de identidad lo consiguen al obtener la información personal (por medios electrónicos o físicos) y alterar documentación para hacerla pasar como oficial, por lo que autoridades hicieron un llamado a tener mucho cuidado con nuestros datos confidenciales y personales.

“Su historial crediticio se ve afectado y además adquieren el compromiso de pago de esos créditos. Afortunadamente tenemos que más del 90 por ciento de los asuntos de robo de identidad son favorables a través de la Condusef”, apuntó.

Consumos no reconocidos

En lo que corresponde a quejas por consumos no reconocidos son unas 600, y es la principal causa de reclamación de los asuntos que atiende la Condusef local.

“El año pasado a pesar de que la oficina estuvo cerrada durante cuatro meses hubo cerca de 7 mil expedientes total y de cargos no reconocidos fueron pasados de mil”.

En este tipo de asuntos el promedio de resolución favorable, dijo, es del 60 al 70%.

Los consumos no reconocidos pueden ir desde pequeños montos de 100 pesos hasta de millones por quienes fueron afectados por transferencias electrónicas.

Por el número de usuarios la mayor cantidad de casos se reportan en Banamex y Bancomer, pero hay un repunte en otros como Bancomer, Santander, Scotiabank.

“Los consumos no reconocidos es una causa muy común, cuando la gente utiliza estos medios muchas veces se tienden a hacer cargos dobles, triples, o cuando no se sabe utilizar estas plataformas digitales se vienen transferencias no reconocidas.

“Pero a la par de eso están los fraudes financieros que están a la orden del día, la típica llamada telefónica que aparentemente es del banco o incluso todavía se sigue utilizando el eres el visitante número tal en las páginas de internet”, explicó.

MCMH