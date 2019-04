Funcionario priísta “se teletransporta” y cobra doble

León.- Luis Enrique García Hernández es funcionario y trabaja al mismo tiempo en dos ciudades, en el Municipio de León asesora a la regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, y en la CDMX cobra como empleado del Congreso local.

En ambas fue contratado como empleado de base, es decir a tiempo completo y por cada uno percibe un sueldo y tiene todas las prestaciones de Ley.

A través de la Ley de Transparencia, am obtuvo las listas de asistencia diaria firmadas por el asesor y la regidora, aunque en realidad Luis Enrique pocas veces asiste a la Presidencia Municipal, pues vive en la CDMX.

Al Municipio ingresó a trabajar el 29 de octubre de 2018 con un sueldo mensual bruto de 19 mil pesos, mientras que en el Congreso de la CDMX trabaja también desde el año pasado como secretario técnico de una Comisión y percibe un sueldo bruto de alrededor de 45 mil pesos al mes.

Tanto García Hernández como la regidora reconocieron que para se trata de una asesoría a distancia pero aseguraron que no existen irregularidades en su contratación.

El trabajo de los asesores es meramente intelectual, el trabajo de un asesor es apoyarnos en lo que se verá en las comisiones, hacer estudios e investigaciones; es un trabajo intelectual que no amerita estar sentados en un escritorio o estar pegado al regidor”.

Pero a Luis Enrique no se le ve en las reuniones de las comisiones como a otros asesores, tampoco en las sesiones de Ayuntamiento y en las oficinas de regidores ubicada en la calle Juárez, en la zona Centro, y tampoco se le puede encontrar.

En su redes sociales, el funcionario presume fotografías de su trabajo legislativo durante los mismos días y horarios que tiene firmadas las listas de asistencia en León.

No se viola ningún precepto legal en el sentido de que pueda estar laborando en diferentes trabajos, yo lo revisé y no hay ninguna violación a la ley (...) Aquí el tema es que la misma Administración es la que genera las contrataciones, es un asesor y un asistente y cada regidor decide o no la contratación”, apuntó Montes de Oca.