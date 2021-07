Irapuato, Guanajuato.- Luego de que el dueño del club Irapuato, Fernando Javier San Román Cervantes, señala que hay corrupción en la Federación Mexicana de Futbol, políticos y empresarios de Irapuato creen que se debe de actuar conforme a los reglamentos que existen.

Antonio Rivera, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, comentó que aún para él no existe una razón real y entendible del porque no le permitieron al equipo fresero el ascenso, pues no dicen exactamente qué es lo que no cumplieron.

Ahora que ve uno la carta pública, se ve que todo el problema es de alguien de la Federación con alguien del equipo y eso demerita muchísimo la credibilidad de la Federación, por lo que cualquier equipo que está jugando en el próximo torneo, con qué ganas va a querer ganar”, dijo.

Explicó que el que no se haya dejado avanzar al Irapuato a la Liga de Expansión son cosas que acaban con el profesionalismo y la afición podría llegar a cansarse.

Lo que una Federación debe de cuidar son sus estatutos y reglamentos, y cuando ya se empiezan a meter cuestiones personales pues empiezan a interrumpir todo y ya no le da la certeza jurídica a nadie y no se vale, eso no puede ser”, refirió.

Es muy lamentable

Por su parte, Karen Guerra Ramirez, regidora del PRI, comentó que queda muy claro que es una cuestión personal y es muy triste lo que sucede en el futbol mexicano al no dejar avanzar a la Trinca.

Es una tristeza que hoy Irapuato sea nuevamente un ejemplo de lo que no debiera hacerse dentro de estas organizaciones, totalmente lamentable, si bien son organizaciones que trabajan con patrimonios privados, con presupuestos, patrimonios y erogaciones privadas y eso es una lástima que el futbol mexicano tenga este tipo de ejemplos donde dejó desilusionados pues no solo al aficionado, sino también a los jugadores”, expresó.

En cuanto a los señalamientos que hicieron algunos medios de comunicación sobre el recurso que invirtió el gobierno del estado y municipal, Guerra Ramirez, expresó que estos se dieron conforme a un lineamiento y ofreciendo ciertas reglas.

Nosotros sabemos que hay lineamientos que se tienen que cumplir y todas instancias y autoridades obligadas a verificar que cada peso y centavo de participación tanto municipal como de gobierno del estado, pues es cuidado para que sea impartido de una manera de provecho y beneficio para la ciudadanía en este caso para los irapuatenses”, expresó.

egutierrez@am.com.mx