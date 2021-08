Futbol Irapuato: niegan Sergio León Chávez a los San Román

Irapuato, Guanajuato.- Pese a que hay convocatorias para visorías del Club Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, señaló que la familia San Román no podrá usar el estadio Sergio León Chávez.

Me parece que al señor San Román lo están montando en puerca pinta porque, hasta donde yo sé, él conoce del tema del fútbol, ha sido considerado un buen empresario en el fútbol, un hombre polémico, echado muy pa’ delante, pero yo le dejo muy claro que el grupo Tecamachalco no volverá a jugar en el estadio Irapuato, en el Sergio León Chávez. Que les quede muy claro”, sostuvo el edil.

Expresó que el Municipio no quiere ‘agarrar’ el pleito que San Román tiene con la Federación Mexicana de Fútbol, pues esto no les conviene si a futuro buscan tener un equipo de Primera División.

En qué nos conviene a nosotros como ciudad estarnos peleando con la Federación en un pleito que ni nos va, ni nos viene, le pediría desde aquí al señor San Román que tenga esa cortesía de entender que acabó el tiempo y a quien lo anda impulsando decirle que los acuerdos se cumplen”, indicó.

Ortiz Gutiérrez mencionó que no puede hacer invitación a que los jóvenes no acudan a las visorías, sólo decirles que los están engañando, pues no va haber equipo y no va a participar en el Sergio León Chávez.

Estamos trabajando en un proyecto nuevo, necesitamos que el señor San Román, no el otro personaje sino el señor San Román entienda y decida lo correcto, esto significa que busque su plaza que podría ser Tecamachalco donde originalmente la tenían y nos dejen trabajar”, dijo Ricardo Ortiz.

