Futuro de la ciencia en México es incierto, investigadores deciden migrar

Irapuato.- Este año, 5 investigadores del Cinvestav han decidido irse al extranjero a trabajar, ya que en México no existe el recurso ni las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo, señaló la directora, Gabriela Olmedo Álvarez.

"Ya hay ejemplos importantes de gente que se está yendo al extranjero, en Cinvestav hay 5 que ya no están”, enfatizó.

Las autoridades del Cinvestav y el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad ( Langebio), han tenido acercamiento con investigadores de China, quienes proponen que los científicos vayan a su país a desarrollarse, dándoles recursos y espacios en los que pueden trabajar.

Bajará calidad de ciencia en México

Olmedo Álvarez enfatizó que de no contar con apoyo nacional, en 3 años bajará la calidad de la ciencia en el país, pues no se puede mantener un nivel internacional cuando el gobierno no entiende que para mejorar sus investigaciones, tienen que salir del país e intercambiar ideas con otros investigadores.

Vas a ser un científico mediocre, vas a hacer investigación, algunos experimentos, pero que realmente te puedas llamar científico, esa es otra categoría a parte”, destacó.

Por su parte, el director del Langebio, Alfredo Herrera Estrella, destacó que la falta de convocatorias y recursos federales para investigadores está matando la competitividad internacional de laboratorio, que es el segundo en importancia en Latinoamérica.

Buscan en el extranjero

Dijo que pese a que cuentan con científicos destacados a nivel mundial, no tienen los medios nacionales para desarrollarse al máximo, teniendo que buscar apoyo de instituciones extranjeras.

Cinco investigadores del Cinvestav se fueron a trabajar al extranjero. Foto: Julieta Ortiz.

Herrera Estrella señaló que las autoridades han hablado de traer de vuelta a los investigadores que se han ido al extranjero, sin embargo, no están generando las condiciones para que trabajen al máximo y sean competitivos.

“Eso se siente, nuestros científicos más brillantes, si esto no se resuelve en un plazo razonable, se van a empezar a ir, son los que más facilidad tendrán para irse del país y los recibirán con los brazos abiertos”, enfatizó.

Hasta el momento, los titulares de Cinvestav y Langebio ven complicado que las autoridades federales den más recursos o abran convocatorias para los investigadores, lo que crea un panorama incierto para la ciencia en México.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos