GUMSAC exige cese de Director de Academia de Policía por presunto acoso

León.- Demanda GUMSAC cese de labores del director de la Academia de Seguridad, Fernando Rodríguez Hernández, además ya evalúan la posibilidad de interponer una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

Ante los recientes señalamientos al funcionario por presunto acoso sexual a las cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, la asociación Grupo Unido de Madres Solteras (GUMSAC) solicitó al Presidente Municipal el cese de labores del funcionario.

Al respecto la activista Norma Nolasco calificó las acciones del funcionario como violencia de género, institucional, psicológica y laboral, por lo que pidió sea retirado del cargo definitivamente.

Las chicas cadetes están muy asustadas, tienen mucho miedo, no quieren denunciar porque temen perder su seguimiento dentro de la academia”, comentó Norma Nolasco.

Agregó que desde la asociación GUMSAC se ha dado apoyo, seguimiento y orientación a las cadetes que se han acercado.

Respecto al audio en el que presuntamente el director de la academia pide a las cadetes no embarazarse o de lo contrario no tendrán oportunidades laborales, la activista indicó que esta es una manera de violentar la vida privada de las cadetes.

La regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, también exigió la destitución del titular de la academia.

Es urgente que se destituya al señor Fernando Rodríguez Hernández, por faltas a la moral y acosar directamente a no solo una sino a varias trabajadoras del sexo femenino dentro de la Academia Metropolitana de León, esto no lo vamos a permitir”, afirmó.

Agregó que la administración pública municipal no debe permitir que una persona atente contra la salud física y mental de los trabajadores del municipio de León.

Ojalá tuviera la decencia de ya no regresar después de su licencia de permiso para ausentarse del cargo, si no es así no vamos a permitir que regrese a la Academia Metropolitana a que siga manchando y denigrando el trabajo tan digno que hacemos las mujeres”, finalizó.