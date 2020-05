Ganaba dinero gracias a sus perros y los quemó vivos; exigen castigo ejemplar

León.- En la colonia Santa Rita, en León, una persona quemó vivos a tres perros, a pesar de que los usaba para cobrarle por "protección" a los vecinos.

Un vecino dio muestra de valor civil al denunciar penalmente al presunto responsable. Fue acompañado por la diputada local Alejandra Gutiérrez Campos.

“Una persona así es un peligro, no tiene derecho a maltratarlos. Tenemos que mandar una señal de que no va a quedar impune y las personas sepan que no son cosas, son seres que sienten y si los lastiman habrá castigo”, expresó la legisladora.

La denuncia quedó este viernes 8 asentada en el número de carpeta 44199.

“Una persona que vive cerca (el denunciante) los conoció vivos, los tenía amarrados, sin agua, sin comida... Los vecinos han comentado que hasta la Guardia Nacional llegó por el incendio, les puso gasolina para quemarlos.

Eran cuatro perritos que supuestamente usaba para vender seguridad, vivía de ellos. Un día (el domingo 3 de mayo por la madrugada) llegó y los prendió”, contó la diputada panista y activista a favor de la protección de los animales.

Uno de los cuatro perros no fue quemado, al encontrarlo lo llevaron para estar en resguardo del Centro de Control Animal del Municipio y ser puesto en adopción.

Los 'rentaba' a los vecinos

El presunto responsable se mantenía gracias a esos perros, según comentan los vecinos los rentaba para cuidar negocios de la zona a los cuales los amarraba.

El hombre quemó a los perros afuera del cuarto donde vivía con ellos. Foto: especial

Él vivía en un cuartito que rentaba, afuera tenía a los perros, donde los quemó. El domicilio era en bulevar La Merced #2213 esquina calle Gaviota, colonia Santa Rita.

“Ya está la denuncia penal, la persona aceptó presentarla, lo acompañamos en lo jurídico y en el Ministerio Público, vamos a estar en espera de que se inicie la investigación, la persona ya dio toda la información, irán con otros vecinos a indagar pero la verdad la forma que lo hizo es bastante cruel”, agregó Alejandra Gutiérrez.

El lunes se presentará la denuncia por vía administrativa en Salud Municipal, dijo.

La invitación es que quien sepa de maltrato denuncie y le ayudamos a darle seguimiento tanto por la vía administrativa como por la penal”, anotó la panista.

Recordó que hace tres años ella presentó una denuncia similar porque un menor de edad acuchilló a un perro, el acuerdo fue que no pagaran la multa porque no contaban con ese recurso, pero el joven y la mamá debieron ir a terapia sicológica.

Uno de los perros sobrevivó y fue puesto en adopción. Foto: especial

Otro problema que se presenta con la contingencia sanitaria es que muchas personas no tienen la posibilidad económica de alimentar a sus mascotas, por lo que invitó a que si alguien quiere apadrinar la contacte para hacer el vínculo.

MCMH