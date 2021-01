Ganan ciudadanos 80% de demandas a Gobierno

León, Guanajuato.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato resolvió a favor tres de cada cuatro demandas que presentaron ciudadanos en contra de autoridades.

Además el 97.57% de las sentencias que emite el Tribunal quedan firmes.

En 2020 se registraron un total de 3,415 asuntos, 2336 demandas de tipo ordinario de las cuales un 58% fueron en la modalidad de juicios en línea, es decir 1,362.

Los actos impugnados en mayor número son:

Las dependencias más demandadas son las áreas de Movilidad, Tránsito y Transporte, con 688 en contra de autoridades municipales y 356 del Estado.

Te puedo decir que en un 99.9 por cierto el particular gana. En este tipo de asuntos se declara la nulidad de las boletas de infracción (exceso de velocidad, pasarse un semáforo rojo, estacionarse en lugar prohibido) porque no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, o no lo están de manera suficiente”, anotó.