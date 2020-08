Gastan más de un millón en medicina para Covid y nada avala su eficacia contra el virus

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato ha gastado poco más de un millón de pesos para comprar medicamentos con los que trata a pacientes con Coronavirus, sin embargo no hay evidencia científica que avale su eficacia contra la enfermedad.

Los medicamentos que adquirió están en la “lista negra” de medicinas que el Gobierno Federal recomienda no usar.

La Ivermectina, Tocilizumab y la Hidroxicloroquina son tres medicamentos que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha recetado a pacientes con COVID-19, pero según la Federación los tres son ineficaces para combatir la enfermedad e incluso peligrosos para la salud.

Los tres permanecen en el catálogo de medicamentos que no se recomienda utilizar para tratar el Coronavirus.

El director general de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud (CINS), Simón Kawa Karasik, afirmó que el Tocilizumab puede provocar efectos negativos como inmunosupresión y reactivar infecciones en cierto tipo de pacientes.

Incluso la farmacéutica Roche, que produce el Tocilizumab, ha alertado que este medicamento no es útil en pacientes con neumonía a causa de COVID-19.

La Ivermectina es un antiparasitario que ha provocado el debate en la comunidad médica; aunque hasta este momento no hay ninguna evidencia científica que respalde que es útil en pacientes con coronavirus.

Además la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han descartado su eficiencia frente al virus.

Expertos consultados por AM como el excomisionado para la Atención de la Pandemia de Influenza H1N1, Alejandro Macías, el infectólogo Juan Luis Mosqueda y el exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos, coinciden en que la Ivermectina no debe ser recetada contra el Coronavirus.

La Hidroxicloroquina tampoco ha demostrado su efectividad frente al COVID-19 y un estudio publicado el mes pasado en The New England Journal of Medicine afirma que no mejoró el estado de salud de los pacientes hospitalizados con coronavirus.

Empresas consentidas

En respuesta a una solicitud de información de AM, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) informó que para la compra de estos tres medicamentos se invirtió un millón 108 mil 322 pesos. Aunque preciso que no solamente son utilizados para pacientes con coronavirus.

Los proveedores son las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora de Medicamentos y Equipo Médico. Obtuvieron los contratos a través de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial Número 40004001-012-19.

Ambas empresas son proveedoras del gobierno del estado desde el 2013 y han sido beneficiadas con contratos por alrededor de 10 mil millones de pesos.

AM