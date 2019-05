Gastan millones en dos canchas que funcionan 'a medias'

León.- Operan "a medias" las dos canchas deportivas que se abrieron al público en la Deportiva que se construye en el parque Metropolitano de León.

El director de la Comisión del Deporte del estado de Guanajuato, Isaac Noé Piña Valdivia, aseguró desde hace por lo menos tres meses están operando dos canchas, la de futbol americano y la de hockey sobre pasto artificial aunque también reconoció que oficialmente no se han inaugurado.

Se está trabajando en lo que falta del proyecto, como en la cancha de futbol playero y el gimnasio extremo donde se contará con paredes de papel “, dijo.

'A medias' y escondidas

En un recorrido de am por la zona se pudo constatar que las canchas no son de fácil acceso, pues se encuentran en la zona norte, al fondo del parque Metropolitano, y no hay ni siquiera veredas que lleven a esa zona.

Se trabaja con lentitud en el proyecto pues se informó que no hay recursos para concluirlo. Los vestidores ya están terminados, pero hay sólo algunos andadores seguros.

La obras avanzan lento por falta de recursos. Foto: José Trinidad Méndez

Pese a que parezca lo contrario, la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado aseguró que las obras no están detenidas, que se sigue trabajando de acuerdo a los presupuestos con los que se cuentan.

Se destacó que el Gobierno del Estado ha invertido este año 27.9 millones de pesos en la construcción de la nueva Unidad Deportiva en el Parque Metropolitano, pero el proyecto está inconcluso porque faltan 8 millones y no se le han asignado recursos.

Sólo se usan para algunos partidos los fines de semana. Foto: José Trinidad Méndez

Este gasto, hasta ahora inútil, se suma a la compra del terreno, de 25 hectáreas, efectuada en 2010 por el gobernador Juan Manuel Oliva y el alcalde Ricardo Sheffield Padilla, que pagaron 220 millones de pesos por un predio que siete años antes había sido vendido en 31 millones.

Se han invertido millones de pesos para que sólo operen dos canchas a medias, con partidos programados sólo los fines de semana.