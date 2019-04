Gema Vizueth Nieto, la ‘dreamer’ que ayuda a más migrantes

León.- Durante cinco años, Gema Vizueth Nieto vivió en Estados Unidos de manera ilegal junto con su familia cuando era niña.

Actualmente labora en el área de Vinculación Internacional Académica de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) del estado de Guanajuato.

En 1998, cuando Gema tenía nueve años, llegó a la Unión Americana con visa de turista, acompañada de su mamá y su hermana menor.

La familia se instaló en Dundee, Florida, una pequeña población ubicada entre Orlando y Tampa, donde trabajaba su papá en la construcción.

Sin embargo, luego de permanecer más de seis meses en aquel país, su situación migratoria cambió a ilegal y así permaneció hasta el año 2002, cuando sus padres decidieron regresar a México luego de los atentados terroristas en las Torres Gemelas.

Gema, al igual que miles de mexicanos menores de edad que llegaron a Estados Unidos, antes de cumplir los 16 años, son considerados “dreamers”, amparados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Este programa, impulsado por el ex presidente Barack Obama, les permitía a más de 750 mil jóvenes permanecer en Estados Unidos bajo un amparo por un periodo de dos años, que podía renovarse para evitar ser deportados.

Después, con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país vecino, en septiembre del 2017 se anunció que el programa sería suspendido para todos aquellos nuevos “dreamers” que hicieran la solicitud para el DACA.

La joven, que actualmente cursa la carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad de Guanajuato (UG), platicó a am lo difícil que fue regresar a México y el racismo al que se enfrentó su hermana menor en la escuela donde estudiaban.

A pesar de esto, Gema aseguró que tiene un enorme respeto por Estados Unidos, donde aprendió a hablar inglés perfectamente y eso le ha abierto muchas puertas en nuestro país.

Yo lo amo (Estados Unidos) y me encantaría regresar, precisamente por mi estatus migratorio no puedo, me dio mucho, soy bilingüe, conocí otro tipo de vida y me abrió los ojos a otra cultura, yo lo adoro, para mí es mi segunda casa.