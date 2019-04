Genera debate reserva en reunión con Zamarripa y Álvar

Guanajuato capital.- La reserva de la reunión con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini y el Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, la limitante de participación a diputados y una propuesta de metodología generaron un debate entre diputados de oposición y del Partido Acción Nacional (PAN).

La discusión se dio durante la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, durante la cual se propuso la fecha para la realización del encuentro con los funcionarios estatales. La reunión será el próximo lunes 6 de mayo, a las 11 de la mañana, en el Congreso local.

Desde la propuesta del horario, hubo desacuerdos entre los integrantes de la comisión, pues el presidente de la comisión, el diputado Rolando Alcántar Rojas, puso a consideración de sus compañeros la fecha y el legislador Isidoro Bazaldúa Lugo, pidió considerar un día distinto.

El diputado perredista externó su molestia porque legisladores de Acción Nacional habrían realizado acuerdos previos y no pidieron consideración de otros miembros. En el encuentro participarán integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, también manifestó su inconformidad porque la reunión será privada y porque se limitó la participación de los legisladores. Sólo podrán asistir quienes integren cualquiera de las tres comisiones citadas.

A mí me parece que esto que se decide en la comisión y en la Junta de Gobierno no corresponden a lo que la ciudadanía desea. Si bien ya se hizo por parte del diputado Bazaldúa la propuesta de que fuera comparecencia y fue denegada esta petición, a mí me parece que tiene que haber una puntualización del por qué no hay comparecencia de un tema tan sensible, nosotros los diputados somos representantes del pueblo de Guanajuato, somos representantes y tenemos que traer la voz a este Congreso en los asuntos delicados y preocupantes para la ciudadanía, dijo.