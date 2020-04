Gimnasios abren de manera clandestina en León y citan a clientes en la noche

León, Guanajuato.- En la ciudad dueños de al menos 170 negocios de actividades no esenciales se niegan a cerrar y desacatan las recomendaciones de la Federación por el coronavirus.

José Martín Valdez Silva, director de Atención contra Riesgos Sanitarios de la Dirección de Salud Municipal, explicó que se trata principalmente de gimnasios y salones de zumba.

Hemos hecho un universo de alrededor de 250 negocios en total, entre esenciales y no esenciales. De los no esenciales que son los que más nos interesan por la cuestión del cierre han sido alrededor de 170 (que no han cerrado).