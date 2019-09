En decadencia IMSS, gobernador de Guanajuato no entregará Salud a AMLO

León.- “El sistema de Salud en Guanajuato funciona y no estamos dispuestos a entregarlo a la Federación porque no nos garantizan mantenerlo al nivel que lo tenemos, y porque el IMSS y el ISSSTE están en decadencia”, dijo el gobernador del Estado, Diego Singue Rodríguez Vallejo.

Subrayó que el sistema de Salud en Guanajuato cuesta 13 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil son inversión federal y 5 mil el Estado.

“Somos de los pocos Estados que le ponen dinero a la salud. Dije que no estamos dispuestos a entregar 621 clínicas, hospitales e infraestructura, porque no estamos seguros que los mantengan al nivel que nosotros los tenemos".

Al ser cuestionado sobre una potencial salida del pacto federal dijo tajante que no.

“Me preguntaron qué pasaría si nos dejan de mandar los 8 mil millones de pesos para el sector Salud y les dije que nos los tienen que mandar porque es parte de los impuestos que se pagan los ciudadanos”.

Agregó que le insistieron sobre qué pasaría si no le mandan el dinero y contestó que “no tiene caso estar en el pacto federal, porque no nos estarían dando el dinero que nos corresponde por participaciones, y no tiene caso estar en el pacto federal, pero nunca dije que me voy a salir del pacto federal, ni amagué”.

Preocupa falta de vacunas

En cuando a la falta de vacunas, el gobernador dijo que no se quedará con los brazos cruzados y se están buscando alternativas para surtirlas.

“En todo el año no nos han dado la federación vacunas. De las 15 en 9 están agotadas. Dicen que en octubre llegarán todas, por lo que confiamos en que así sea, pero estamos buscando opciones”.

El mayor problema es que son pedidos con anticipación de 6 meses con las farmacéuticas que las producen.