Gobernador y Patronato aún sueñan con realizar la Feria de León 2021

León, Guanajuato.- En semáforo rojo por la pandemia del COVID, y sin vacunas, en León todavía sueñan con la Feria 2021.

En entrevistas por separado, tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, se negaron a confirmar una cancelación del evento para este año.

AM preguntó si no es momento de cancelar y 'dejar de patear el bote' con una fecha, considerando la contigencia sanitaria que vive Guanajuato y el resto del mundo.

Rodríguez Vallejo mencionó que conforme a las condiciones sanitarias se tomará la mejor decisión.

Hay que esperar, creo que ahorita no es momento, ni marzo, en eso coincidimos todos. No pasa nada si se pospone, igual podemos pensar que en julio, agosto, no sé, se tengan vacunas y un menor número de contagios, y se pueda llevar a cabo la Feria, no lo sé, yo estaré con toda la disposición de apoyarlos”, indicó Diego.