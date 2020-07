Gobernador y empresarios acuerdan protocolos para evitar contagios de Covid

- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez llegó a un acuerdo con empresarios para tomar precauciones y evitar que siga aumentando los contagios de Covid.

- Los empresarios se comprometieron a acatar las medidas y observar el semáforo de reactivación económica.

- Aseguró que el sistema de salud no se ha visto sobrepasado, pero no se puede bajar la guardia.

Guanajuato.- Ante el relajamiento en lo general de las medidas sanitarias justo en un momento crítico de contagios y decesos por la pandemia sanitaria, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió el apoyo de los representantes empresariales.

“Nos preocupa que una gran parte de la población ya no está siguiendo las medidas sanitarias por los que pido su apoyo para reforzar este mensaje entre sus empleados, es un momento decisivo en el que no podemos bajar la guardia. Por ello resulta gratificante que asuman este compromiso con sus trabajadores, la sociedad y con la autoridad, pero no basta que en los centros de trabajo generen medidas si en su vida privada no están cumpliendo con las medidas sanitarias ni de distanciamiento”, expresó en un foro virtual con líderes empresariales.

En el encuentro se realizó la firma del Acuerdo de Suma de Voluntades con Cámaras y Organismos Empresariales, para implementar protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, ante la contingencia del Covid-19.

La firma fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Actualmente el Semáforo Estatal para la Reactivación se mantiene en color rojo.

El convenio es una suma de voluntades para la reincorporación económica gradual, con orden y responsabilidad, citó el Gobernador. Y los objetivos son: cuidar la salud de los trabajadores, asegurar productividad de las empresas con mecanismos de seguridad sanitaria, mantener las cadenas productivas libres de riesgos sanitarios y compartir protocolos y buenas prácticas entre los distintos sectores y empresas.

Sinhue Rodríguez apuntó que se trata de cuidar la salud y proteger los empleos. Manifestó que en el sector Salud de Guanajuato “hay disponibilidad de camas y respiradores pero nada es seguro y mucho depende del comportamiento social”.

El compromiso

El empresario leonés Enrique González Muñoz, presidente del Clúster Logístico y Movilidad de Guanajuato y de la Canacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) a nivel nacional, fue quien leyó el acuerdo general que luego firmaron.

Esto incluye también el “compromiso de mantenernos atentos a la evolución de la semaforización de los contagios y acatar las indicaciones del Sector Salud en extender o contraer actividad económica de nuestros representados”, apuntó.

Otra intervención fue la de Rolando Alaniz Rosales, presidente Clúster Automotriz, quien manifestó el compromiso en un momento de alta responsabilidad social.

Destacó el trabajo realizado por esta industria para el desarrollo de dos tipos de ventiladores y en el tema económico la instrumentación de una plataforma financiera dirigida para respaldo a empresas Tier 2, 3 y PyMES con un fondo de más de 300 millones de dólares para reestablecer la cadena de suministro para el estado.

Aunque sabemos que los vientos son adversos, las olas son enormes, el barco se tambalea y la tripulación tiene miedo, hay que reconocer que en la profundidad hay un ecosistema lleno de colores, claro, con tiburones, pero con oportunidades”, dijo.

En tanto Alejandro Mateos Berlanga, director de Hoteles Hotsson (en representación de corporativos guanajuatenses) compartió el “Protocolo Hotsson Care” con 101 acciones para minimizar riesgos sanitarios en clientes, colaboradores, proveedores.

No podemos relajar medidas”, dijo, y manifestó optimismo para salir de la crisis.

MCMH