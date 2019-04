Gobierno Federal recorta $40 millones para rezago educativo en Guanajuato

León.- Los recursos federales para atender el rezago educativo en Guanajuato sufrieron un recorte millonario.

La directora general del INAEBA (Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos), Esther Angélica Medina Rivero, señaló en entrevista para am que del ramo 11 normalmente se asignaban cada año entre 60 y 70 millones de pesos, y para 2019 solamente están considerados 23 millones. Ese dinero es aplicado para el pago de becarios que apoyan las tareas de regularización educativa.

Explicó que anualmente se atiende a unas 110 mil personas y de esas alrededor de 80 mil logran acreditar un nivel educativo. Con el recurso que hasta hoy tienen amarrado para el 2019, anotó, les alcanzaría para atender a 60 mil para que puedan terminar sus estudios al menos 52 mil.

Va a llegar un momento en que hay personas que no vamos a poder atender, a estos becarios les vamos a decir ‘ya no hay dinero y muchas gracias por habernos apoyado’, eso cuando se agote el recurso. ¿Qué vamos a hacer?, ahorita no lo tengo claro”, anotó.