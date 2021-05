Cuestiona regidora de Morena resultados en el trabajo de los contralores internos

León, Guanajuato.- Nuevamente, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, cuestionó las actividades que vienen realizando los Contralores Internos, pues señaló que a pesar de que se les está pagando no ve resultados de sus actividades.

Durante la Comisión de Contraloría, la morenista nuevamente cuestionó las actividades de los contralores, quienes por no tener ciertas facultades del puesto no han podido desarrollar al 100% las actividades para las que fueron contratados.

Estamos casi a mitad de año, queda muy poco tiempo y yo no veo que le metan prisa, insisto, todo esto de los contralores fue para buscar transparencia, los veo muy lentos, no veo las metas, no veo los tiempos”, expresó.

En respuesta, el contralor Municipal, Leopoldo Jiménez Soto, explicó que con los directores de las paramunicipales como con los contralores, se ha hablado de generar propias metas y objetivos para tener un parámetro de medición.

Además, dijo que los Contralores Internos han estado trabajando desde que tomaron el puesto, dentro de sus actividades está la difusión y gestiones internas en lo referente al tema de Declaración Patrimonial, también han realizado evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos y metas.

También fungen como enlaces para la integración del expediente para la Entrega Recepción por cambio de Administración.

En la misma comisión también se dio a conocer que ya fueron seleccionados los contralores para las 15 paramunicipales del municipio, es decir, ya todas cuentan con este órgano de control interno.