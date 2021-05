Asigna gobierno de Salamanca otro contrato ¡sin licitación!

Salamanca, Guanajuato.- Sin licitación pública, otra vez por asignación directa como lo hicieron con el contrato de 22 mil luminarias, el gobierno de Salamanca contrató de mayo a diciembre de 2021 el servicio diario de recolección de residuos.

Morena gobierna el municipio, luego de que la ex panista Beatriz Hernández ganó en las elecciones en 2018. Ahora hace campaña para reelegirse, pero por el Partido del Trabajo, Morena no la postuló de nuevo.

El pasado viernes 30 de abril, el Comité de Contrataciones Públicas del Municipio de Salamanca aprobó la adjudicación directa como excepción a la licitación pública nacional del “Servicio consistente en recolección, traslado y disposición de residuos sólidos que se generan en zonas urbanas y rurales del municipio de Salamanca”.

Para proceder a la asignación directa, el Comité aprobó la rescisión del contrato que tenía vigente la empresa Assistant Roquette, derivado de observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) y quejas ciudadanas por incumplimiento. El contrato era por recolección diaria pero aparentemente no lo hacían el domingo.

La cancelación generó hace unos días bloqueos en el camino al relleno sanitario por parte de empresas subcontratadas para prestar el servicio que reclaman adeudos.

A partir del siguiente día de la sesión, el sábado 1 de mayo, la empresa leonesa Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA) comenzó a prestar el servicio.

GISA es parte del Grupo VISE, constructora líder en México desde hace cinco décadas. Inició operaciones en marzo del 2013 y presta también servicio en León.

En este caso no se otorgó una concesión, solamente un contrato de ocho meses.

La justificación para no licitar

Se basaron en el artículo 99 fracción IV del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Salamanca, que marca como causal de adjudicación directa:

“Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, lo servicios públicos, la salubridad, la seguridad, o el medio ambiente de alguna zona del municipio, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; asimismo, por casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes”.

En octubre de 2020, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ordenó la baja de la empresa en el padrón de proveedores, y en consecuencia la rescisión del contrato con el Municipio debido a las irregularidades que detectó en la revisión de la cuenta pública de la Administración anterior correspondiente al ejercicio de 2017.

El regidor del PAN, Víctor Hugo Rueda Olmos, vocal del Comité de Contrataciones, señaló a AM que votó en contra al no considerar válida dicha justificación legal.

Mi postura es que se hiciera un contrato temporal (de 3 meses) mientras caminaban de manera paralela las bases para una licitación pública y se hiciera conforme a lo que establece la ley, a efecto de generar transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos”.

Se repite la historia

La Administración Municipal ya enfrenta denuncias penales que presentó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado precisamente por asignar en forma directa de manera irregular contratos por $43.3 millones para la renovación de luminarias y la renta de una camioneta blindada.

Esos contratos se firmaron en 2019 bajo el mandato de la alcaldesa Beatriz Hernández, hoy con licencia y en campaña a la reelección pero con el PT. El Presidente Municipal interino es José Luis Montoya Vargas, quien era Síndico.

Es el mismo caso de las luminarias que fue una adjudicación directa, es un mal mensaje a la ciudadanía, las compras directas son la excepción a la norma y no lo que sea con regularidad, ellos lo argumentan pero creo que, con la finalidad de cuidar los recursos públicos, se debió haber licitado”, dijo el regidor panista.

Nuevo contrato

El contrato inició el 1 de mayo y concluye el 31 de diciembre del presente año. El anterior era por $1,593,060.00 al mes, y con la empresa actual $1,790,460.00. El Municipio explica que se amplía la cobertura atendiendo a más zonas con equipo más moderno con el fin de mejorar el servicio que actualmente otorga el Municipio.

Al cuestionar, la respuesta fue que cumplieron con los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, honradez, concurrencia, igualdad y transparencia.

OTROS CONTRATOS BAJO SOSPECHA:

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentó el 12 de febrero de 2021 dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato, por: -Adjudicación irregular de un contrato de $41 millones 852 mil asignado en 2019 a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo para la renovación de 22 mil luminarias. -Arrendamiento en 2019 de la camioneta blindada para uso de la Alcaldesa, contrato vinculado al proveedor de las luminarias, por $1 millón 496 mil.