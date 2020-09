Gobierno de Celaya llama a evitar grandes festejos este 15 de septiembre

Celaya, Guanajuato.- En Celaya solo se realizarán dos eventos para conmemorar la Independencia de México, por lo que el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa y no realizar grandes festejos como medida de prevención por la pandemia.

La mañana de este martes, el Gobierno Municipal realizará un acto cívico en la explanada de la segunda sección del Parque Xochipilli, y el miércoles se hará lo propio con la colocación de una ofrenda floral en la columna de la independencia.

Ortiz reiteró que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 se tuvieron que realizar modificaciones al bando solemne de este año, con la cancelación del Grito de Independencia y el tradicional desfile cívico.

“Será un evento prácticamente a puerta cerrada, la recomendación para las familias que estén pensando en tener algún evento, es que hay que tener bien claro que todavía no cambiamos de color en el semáforo estatal y no están permitidos los eventos masivos y no volvemos a la normalidad, por lo que en la medida de lo posible nos quedamos en casa para seguirnos cuidando y no dejar que los contagios continúen”, dijo.