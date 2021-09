Gobierno de Irapuato tendrá que definir dónde se construye Torre Médica

Irapuato, Guanajuato.- La construcción de la Torre de consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General en el parque Irekua es responsabilidad de la actual administración, señaló Lorena Alfaro García, alcaldesa electa.

Comentó que es un proyecto que se autorizó en un espacio del parque Irekua por el Ayuntamiento actual, por lo que ella coincide en que los proyectos de salud deben de ser impulsados y atendidos.

Esto no está peleado con la protección de los espacios públicos y del medio ambiente, en su momento debieron tomar otras alternativas, el proyecto me parece bueno, porque es un proyecto de salud, pero sí me parece importante que siempre se busquen opciones que puedan combinar esta protección ambiental y el espacio público con temas tan importantes como lo son la salud”, dijo.