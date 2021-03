Otra vez Edenred se perfila para proveer combustible al Gobierno de León

León, guanajuato.- El Gobierno de León adjudicará de manera directa un contrato para proveer más de ocho millones de litros de combustible para los vehículos del municipios y la empresa Edenred se perfila para nuevamente llevarse el contrato.

En sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones se declaró desierta la segunda licitación pública nacional para la contratación del servicio de suministro y control de combustibles (gasolina y diésel) para vehículos, maquinaria y equipo del Municipio de León, Guanajuato.

La licitación se declaró desierta debido a que solamente Edenred México presentó una propuesta y la Ley de Adquisiciones indica que al menos debe haber tres licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

Por lo que el contrato por 8 millones 813 mil 859.83 litros de combustible se asignará en adjudicación directa luego de invitar a cinco empresas que cumplen con los requisitos del municipio.

Edenred desde el 2018 ha sido el proveedor que año con año se gana el contrato para el suministro de combustible.

Carlos Enrique Pimentel, director de recursos materiales y servicios generales del Gobierno Municipal, explicó durante la sesión, que los estudios de mercado realizados indican que Edenred sería la propuesta más atractiva.

“Yo creo que hay que hacer la última parte, no sé si los miembros del Comité me lo permiten hacer esta propuesta, yo creo que hemos sido bien transparentes y aunque sobren los procesos y sea un trabajito de más, pero yo considero que así no tendremos ninguna ausencia”, dijo.