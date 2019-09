Superdelegado federal rechaza desaparición de poderes en Guanajuato

León.- El Gobierno federal rechaza la solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato.

No es pertinente, no es necesario en estos momentos irrumpir con una posición tan ruidosa como ésta, no va a abonar a la normalidad democrática y, lejos de ser una salida para resolver los problemas, puede generar una situación mucho peor que la que queremos resolver”, opinó el delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo en el estado de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.