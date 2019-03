‘Golpe de timón es publicidad con pocos resultados’: Obispo

El “Golpe de timón” en materia de seguridad ha tenido mucha publicidad, pero no se han visto resultados ante la ola de violencia que aqueja a Guanajuato, señaló el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

Lo anterior, al dar su opinión sobre los hechos violentos de la última semana, como el asesinato de 15 personas en un bar del municipio de Salamanca, la quema de vehículos por el operativo en Santa Rosa de Lima y los asesinatos constantes.

Díaz Díaz dijo que le tocó presenciar la quema de un camión en la carretera, mientras hacía un viaje, lo que le dejó una sensación de impotencia e indefensión, así como estremecimiento por tantos hogares en luto.

El Golpe de timón que se hace con tanta publicidad por un lado (...), uno se queda pensando, viendo arder los camiones, ¿Qué esos no son delitos? ¿Qué esos no merecen detenerse?, ¿La seguridad del país no vale?”, enfatizó.