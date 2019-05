Golpean a médico en consultorio del IMSS

León.- El doctor David Rogelio Pérez Velázquez fue golpeado la mañana de este jueves por dos hombres dentro de su consultorio en la Unidad de Medicina Familiar #51 del IMSS, colonia Los Paraísos.

En entrevista con am la víctima manifestó tener temor por su vida y atribuyó la agresión a su oposición a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección XV del IMSS en el estado de Guanajuato, que encabeza el doctor Gumersindo Mercado García.

Al rato no voy a poder contar las cosas, van directo, para que hayan llegado a la clínica, delante del derechohabiente, sin antecedentes de nada, el Instituto puede declarar si tengo alguna demanda o queja de pacientes, no hay nada. Tengo temor por el lado sindical, el único enemigo que tengo es el lado sindical, de ahí en más no tengo problemas con nadie, el problema es la ambición sindical”, opinó.