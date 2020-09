Golpeteo político no afecta trabajo de la administración municipal: ROG

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que el golpeteo político no afectará el trabajo de las administraciones durante el proceso electoral que recién empieza y señaló que no ha pensado en buscar otro cargo.

Ortiz Gutiérrez dijo que quiere culminar su tiempo como alcalde y dejar los proyectos, actualmente en ejecución, totalmente terminados, a fin de que no exista riesgo de que no se retomen en la siguiente administración.

Refirió que hasta el momento, ningún miembro del Ayuntamiento o director de dependencia ha mostrado su intención de contender en las próximas elecciones de 2021, aunque sí ha visto a algunos perfiles externos que están “adelantados” al periodo electoral.

Lo que le he dicho a mi gente es que el que quiera entrarle de una vez le vaya pensando, presente su licencia y una vez que se abra el registro que estén en libertad absoluta, porque no puedes compaginar una cosa con la otra, o estás aquí o estás allá, si vas a querer ser candidato que Dios te bendiga, pero hasta ahorita nadie me ha manifestado, digamos, un interés muy particular por entrarle a la contienda”, puntualizó.