Graban a acosador en transporte público

León.- A través de redes sociales, una usuaria del transporte público de León difundió un video en el que observa cómo un hombre acosó sexualmente a otra pasajera.

De acuerdo con la denunciante, el hecho sucedió este jueves alrededor de las 3 de la tarde, en la ruta 6 del SIT; pero que al parecer el hombre ya había acosado a otras mujeres en la Línea 1.

En el video se ve cómo un hombre vestido de playera gris tocó en varias ocasiones a una mujer que iba junto a él. La víctima iba hablando por teléfono, mientras el joven aprovechó el movimiento del camión para tocar con su mano el trasero de la mujer.

Aunque fue claro el hostigamiento, ningún pasajero pareció percatarse de la situación, salvo la denunciante, quien compartió que no ayudó a la mujer pues en ese momento tuvo miedo.

La testigo compartió que ella iba iba en la ruta, cuando sintió que alguien la estaba hostigando y sospechó del hombre, así al ver el asiento libre se sentó y pocos minutos después vio la escena, por lo que decidió grabar al acosador.

Me paralicé toda, no pude ayudar a la chava y me siento terrible. Nadie la ayudó y yo estaba ahí ¿y si yo hubiera recibido esa agresión?. Me arrepiento totalmente de no ayudar…”, compartió.