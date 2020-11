¡Gracias doctores! Vuelan en el Festival del Globo héroes guanajuatenses

León, Guanajuato.- Con un vuelo en los cielos leoneses durante el segundo día del Festival Internacional del Globo fue la forma en la que se reconoció a médicos de la Dirección Municipal de Salud por su labor durante la pandemia del coronavirus COVID-19.

Entre los casi 200 pasajeros que este sábado emprendieron el vuelo en el Festival Internacional del Globo estuvieron los médicos leoneses Marco Polo Acosta y Cristina Zamora.

Se trata de dos médicos adscritos a la Dirección Municipal de Salud, pero que laboran en el área de urgencias del Hospital General de León y por ello la dependencia los designó para vivir esta experiencia.

Con los rostros de emoción, los médicos llegaron a la zona de despegue del festival desde poco antes de las 6:00 de la mañana.

No me había imaginado esto, de verdad, ya cuando me avisaron de que me iban a dar un vuelo, pues vamos. Es una agradable sorpresa”, comentó Marco momentos antes de subir al globo número 44.