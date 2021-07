León, Guanajuato - El abogado Octavio López de Alba comentó que los 410 millones que adquirieron Roberto Zermeño y Héctor González por la compra del Estario León, deben ser destinados a otra asociación civil y no para alguna operación mercantil.

Los cheques no están a nombre de ninguno de los socios y habrá que ver qué destino les van a dar esos cheques con los que no pueden realizar ninguna operación mercantil, y tendrán que destinar el recurso a otra asociación civil”, dijo el abogado Octavio López de Alba.

El Grupo Pachuca pagó los 410 millones de pesos por el Estadio León con dos cheques: uno por 374 millones 62 mil 494 pesos, por la compra del terreno de 54 mil metros cuadrados y otro por 35 millones 937 mil 506 , del Banco Mercantil del Norte y nombre del Club Social y Deportivo León Asociación Civil.

Tan sólo por el pago de 35 millones se pagaron 5 millones 750 mil pesos de IVA.

Así va el proyecto del Nuevo Estadio León

En las escritura No. 37, 307, que expidió el notario público No. 19, José Lomeli Origel, el 13 de julio del 2021, aparecen como socios del Club Social y Deportivo León A. C: Héctor Humberto González, Roberto Adán Zermeño Reyes, Abraham Rafael Zeremño Reyes, Hugo Daniel Zermeño Reyes, José Zermeño Vargas, Alberto Rosales González, Crlos Alberto Rosales Reyes y César Jacob Zermeño Reyes.

Pero ningún de ellos puede embolsarse los millones de pesos que obtuvieron por la venta de un estadio en el que no invirtieron un centavo; un terreno que fue donación del Gobierno de Estado, con Juan José Torres Landa, de un estadio construido con aportación de los propietarios de palcos y plateas”, señala Octavio.

Continúan los amparos contra Roberto Zermeño

Por su parte el abogado y apoderado de la Asociación Civil de Palcos y Plateas, Daniel Durán, precisa que actualmente se tiene un registro de 3 mil 149 propietarios de plateas y 4 mil 470 butacas en plateas.

La postura de la Asociación es clara: defender y salvaguardar los derechos adquiridos y consignados cuando se nos otorgó un título ante el Club Social y Deportivo León A. C”, señala el litigante.

Subraya que mantendrán los amparos que han interpuesto contra las operaciones ilegales que realizó la familia Zermeño Reyes y de Héctor Gozález para quedarse con el estadio y luego venderlo el Grupo Pachuca mediante una “ganga” de 410 millones de pesos, cuando su valor real es de 785 millones.

Actualmente la Asociación Civil de Palcos y Plateas está integrada por 120 socios, sin embargo se están sumando mucho más, para hacer un frente en defensa de sus derechos.

Los interesados en sumarse sólo tienen que presentar una copia del título de propiedad del palco o platea, una copia de la credencial de elector y acudir con el tesorero Eduardo Hernádnez Padilla.

Dueños de palcos y plateas presentan demanda por compra de Estadio

El Estadio León no tienen deudas con el municipio

El Estadio León no tiene ningún adeudo con el municipio de León, todo está en regla, indicó el alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana.

Luego de que se confirmara la compra del estadio por más de 400 millones de pesos, se informó de un adeudo de 2 millones 400 mil pesos por concepto del impuesto predial, sin embargo el Presidente Municipal informó que el recinto no tiene ningún adeudo con el municipio.

Desde el punto de vista de información pública, si bien la ley nos permite algunas facilidades administrativas a todos los ciudadanos, no hay reducción, ni facilidades, ni descuento, ni ningún tipo de aspectos en la operación, se cubrieron todas las obligaciones fiscales del inmueble”, expresó.

López Santillana aseguró que tampoco se hizo ninguna clase de descuento para el pago de este impuesto y apuntó que están en regla con el municipio.

Ya está cubierta toda la operación, no hay descuento, no hay nada, en esa parte los montos y los datos están reservados por tratarse de operaciones entre particulares, no hay descuento, ni rezago, todas las obligaciones de carácter fiscal con el municipio fueron debidamente cubiertas”, aseveró.

El alcalde mencionó que por tratarse de una compra entre particulares no se podían revelar los montos de la operación.

