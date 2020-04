Guanajuatense crea perfil para ayudar a vendedores locales

Guanajuato, Guanajuato.- Para apoyar a vendedores locales, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, Brenda Álvarez Heras creó un perfil en el que ofrece entregas de pedidos y canastas armadas, con la intención de que estos comerciantes no se queden sin el sustento diario.

Consume Local Guanajuato se llama el perfil creado en redes sociales a través del que se pueden hacer pedidos a vendedores de la ciudad que ofrecen desde frutas, verduras, tortillas, gorditas y otros alimentos preparados.

A Brenda le surgió la idea porque realizó un recorrido y se dio cuenta que la mayoría de los vendedores son gente de la tercera edad que viajan diariamente a la ciudad desde la comunidad Cañada de Bustos. Ubicada a más de una hora de la cabecera municipal.

Hay muchas personas que o venden, o salen a trabajar o no comen porque viven al día, entonces quería hacer una página principalmente para promocionar a esas personas, pero cuando hice mi recorrido vi muchas personas de la tercera edad, entonces tiene una vulnerabilidad natural porque son las únicas personas que trabajan y son el sustento de su familia, y todavía tienen la vulnerabilidad del COVID”, lamentó.

En la página se ofrece la opción de pedir productos de los diferentes comerciantes, a quienes identificó con fotografías, nombre completo, edad y el lugar donde regularmente se ubican para hacer sus ventas.

Con el paso de los días ha ido implementando otras modalidades, además del pedido individual de productos, se puede encargar una canasta armada con frutas, verduras y otros alimentos de la canasta básica. La intención es que la gente pueda vender sus productos, tengan recursos para sobrellevar el periodo de contingencia y que puedan resguardarse en su casas el mayor tiempo posible para evitar contagiarse.

Se están arriesgando mucho y les está costando más vender porque la gente ya no sale, entonces se queda su producto, algunos su producto que venden si lo cosechan, otros si lo compran, entonces si lo compran y no se les vende que hacen con eso”, señaló.

Resaltó que los vendedores que ha detectado son en su mayoría adultos mayores, aunque hay gente de poco más de 40 años que también sigue con su actividad, pues son el único sustento familias. Aún así reconoce que son vulnerables y necesitan ayuda.

Brenda entrega pedidos lunes y miércoles e implementa su automóvil particular para hacerlo, la entrega tiene un costo extra, pero hay un beneficio para los vendedores locales porque hay personas que incluso les están enviando donaciones en efectivo.

Las preguntas que me dicen es que si vamos a seguir haciendo esto después de la cuarentena, yo creo que sí porque igual es como ayudarlos a acercar su producto, que padre sería que igual mi objetivo es que me compren a mí, yo les voy a acercar su producto para la gente que no sale”, añadió.