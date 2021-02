Guanajuatenses se burlan en redes sociales de apagón, ¿a ti te tocó?

Irapuato.- Guanajuatenses tomaron con humor la noticia de que habría apagones de electricidad y una vez que llegó la hora y estos no no sucedieron y otros fueron de corta duración, los memes no se hicieron esperar.

A través de Facebook y Twitter, los internautas comenzaron a compartir mensajes que hacían alusión al hecho ya mencionado y que hasta las 9:45 de la noche no había sucedido en Irapuato.

Tal fue el caso del usuario ‘Carlos Alexis H’, quien escribió que pediría reembolso a la Comisión Federal de Electricidad por el dinero que gastó en veladoras.

Asimismo, el joven Tadeo Córdova, compartió el siguiente mensaje ‘Al menos la luz aviso que se iba a ir,no como otroooossss....”.

En Twitter, los hashtags #Guanajuato y #Apagones se volvieron tendencia ante la incertidumbre de cientos de personas que esperaban que el apagón fuera en todo el estado.

Y una prueba de ello fue la usuaria @DaniLuviu quien twitteó “Me dijeron que en Guanajuato habría un apagón que iniciaba a las 6 y ya son las 6:07 y aún no ha empezado, me siento estafada”.

Se tiene conocimiento de que sí hubo algunas colonias afectadas por el apagón en los municipios de Celaya, León, Salvatierra y Salamanca.

