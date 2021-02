COVID Guanajuato: ‘Estamos contentos con la vacuna, pensamos que no íbamos a alcanzar’, dicen abuelitos

Comonfort.- “Ya casi la libramos”, dijeron Juan y Bertha, una pareja de esposos de Juventino Rosas quienes ayer recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID en el Hospital Comunitario de Comonfort, luego de una larga espera de casi ocho horas.

A las siete de la mañana y con seis grados centígrados, Juan Ibarra Cervantes y su esposa Bertha Valdés llegaron al Hospital Comunitario de Comonfort con la esperanza de poder alcanzar una vacuna. Les tocó el turno 79.

Unos 80 automovilistas esperaban afuera del nosocomio para que se les aplicra laa vcuna contra el COVID..

Don Juan y doña Bertha, de 69 años, se habían registrado previamente en la página de internet aunque no recibieron la llamada como parte de las personas seleccionadas y por eso decidieron acudir muy temprano al hospital.

“Supimos que por aquí había la oportunidad de venir y aprovechamos y hasta ahorita nos va a tocar”, señaló don Juan, mientras su esposa espera abrigada en las inmediaciones del hospital portando aún su bufanda y sentada en un banco plegable.

Teníamos que soportar el frío porque vale la pena aplicarnos la vacuna y estar más protegidos de lo que nuestro cuerpo puede estar de manera natural. Estamos contentísimos, pensábamos que no íbamos a alcanzar”; señaló don Juan cuando los pasaron a una fila en la entrada del hospital poco después de las dos de la tarde.

Como esta pareja de esposos, decenas de personas acudieron ayer a este hospital con la esperanza de alcanzar una vacuna. Una fila de 80 automóviles, esperaba afuera del nosocomio.

Hasta las dos de la tarde, Servidores de la Nación habían entregado 400 fichas para personas foráneas, principalmente de Celaya, León, Juventino Rosas y Cortazar, sin embargo se había dado prioridad a otras 300 personas de Comonfort, a quienes se les pedía además, un comprobante de domicilio.

Nosotros somos de Neutla, pero vivimos en Comonfort y mi hijo me trajo como a las 12 del día a ver si alcanzábamos y al parecer si vamos a alcanzar, ya fue mucho encierro, la verdad da gusto que ya estén poniendo la vacuna”, dijo María de los Dolores, de 71 años, quien aseguró que ella pidió a su familia que la llevaran a vacunar.

Con lápiz y papel, los servidores iban anotando los nombres de las personas que iban llegando y cada hora hacían un corte para verificar si aún había dosis. A las dos de la tarde, unas 30 personas, principalmente de Celaya, esperaban afuera del hospital con la ilusión de recibir su primera dosis.Hace media hora me dieron de alta y me siento bien, ya tengo una seguridad como persona. Vengo de San Miguel de Allende, me vine a las seis de la mañana y estuvimos esperando ocho horas”, afirmó José Ángel Morales.

A 10 kilómetros de ahí, en Empalme Escobedo, en el centro de salud de la comunidad, las vacunas se terminaron a la una de la tarde.

Pese a que no hubo grandes filas ni aglomeraciones, la mayoría de las personas vacunadas fueron foráneas, principalmente de Celaya y el resto de Comonfort.

A las dos de la tarde, unas 30 personas, principalmente de Celaya, esperaban afuera del hospital comunitario con la ilusión de recibir su primera dosis.

La gente de aquí (de Empalme Escobedo), casi no quiso vacunarse, a algunos les dio miedo, otros decían que no tenían tiempo, por eso fueron llegando muchas personas de Celaya”, aseguró una habitante de la comunidad, quien llevó a su madre a vacunarse en ese centro de salud.

José Velázquez y Clara Florencio, de 61 años, fueron de las últimas personas en alcanzar vacuna en ese centro de salud y no ocultaron su emoción por estar inmunizados.

No duele nada, nos fue muy bien, ahorita llegamos y rápido nos la pusieron, ya estamos más conformes porque no tenemos el miedo de enfermarnos, ya estamos más tranquilos”; señaló don José.

