Guanajuato.- Nueve mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos, instalaron esta mañana un plantón en el pórtico del Teatro Juárez porque reclamaron que la Fiscalía del Estado les da un trato indigno en la búsqueda de cuerpos que han hecho en las fosas de El Sauz de Villaseñor, en Celaya.

Además de que señalaron que el trabajo de los antropólogos forenses deja mucho qué desear, pues las hacen perder mucho tiempo pues no dan lugares certeros de búsqueda, no tienen equipo para hacer los rastreos y no siguen los protocolos internacionales.

Por lo que los cinco colectivos de Celaya, Irapuato, Salamanca y de los Apaseos demandaron que este organismo retire de la búsqueda a la célula de antropólogos porque se han referido a ellas con tratos despectivos y han entorpecido las búsquedas.

Piden estar en exhumaciones

Que les den una fecha clara y autorización expresa para que se lleve a cabo una mesa de identificación forense que han pedido desde hace meses, pues no les han dicho cuándo se realizará ni se han mostrado avances en su planificación.

La mesa de identificación forense es cotejar las pruebas de ADN que han tomado a los familiares de las víctimas, con los restos y cuerpos de éstas, para determinar quiénes son.

También demandaron que no se realice la exhumación de cuerpos sin la presencia de las familias o sin avisarles, pues Yadira González reclamó que el viernes, en las fosas de El Sauz de Villaseñor, los peritos forenses, aunque encontraron cuerpos, dijeron que no los podían exhumar porque era más de un cuerpo, dejaron el lugar resguardado bajo el argumento de que un coyote se los podía llevar.

“Pero el lunes llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que ya habían exhumado”.

Forenses no tienen disposición de trabajar

Karla Martínez reclamó que los peritos forenses no tienen disposición de trabajar, pues mientras ellas llegan a las 9 de la mañana, los empleados de la Fiscalía llegan a las 12 y se van a las 3 de la tarde.

“Lo que pasó el viernes es gravísimo. No somos una ventanilla para que digan que tienen horario de oficina”, agregó Yadira González.

Agregó que en los 80 lugares que les da la geolocalización de la Fiscalía, en muchos no encuentran restos ni cuerpos. En cambio, el fin de semana ellas abrieron dos en donde sí había restos, pero estos no habían sido señalados por la geolocalización.

“Nos da la impresión de que nos quieren tener entretenidas”, expresó.

Afirmaron que no retirarán su plantón hasta que el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre no venga a firmarles un compromiso de que cumplirá sus demandas.

AM