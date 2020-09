Guanajuato: Mueren 18 y se contagian 217 de Coronavirus en un día

Guanajuato.- Este domingo se confirmó la muerte de 18 personas más por Coronavirus en el estado de Guanajuato, con los que la entidad acumula más de 2 mil 600 víctimas, según el último corte de la Secretaría de Salud estatal.

En el reporte diario del gobierno estatal se detalló que, con los 18 decesos reportados, Guanajuato llegó a 2 mil 673 defunciones desde el inicio de la emergencia sanitaria.

También se confirmaron 217 nuevos contagios, llegando a 40 mil 435 casos acumulados. De los cuales 34 mil 526 se han recuperado y 2 mil 126 permanecen como pacientes activos. Es decir, se contagiaron o presentaron síntomas en los últimos 15 días.

Durante los más de seis meses de la pandemia, la Secretaría de Salud ha aplicado 91 mil 856 pruebas de COVID-19. Registrando un porcentaje de positividad del 44%.

Al respecto, el directo de Salud Pública Estatal. Pablo Sánchez Gastelum detalló que lo más importante es ser precisos y aplicar los test a los ciudadanos que cumplen con la definición operativa. Es decir, que presentan síntomas y así ser más eficientes en el rastreo de casos.

Al final lo importante para nosotros no es sólo decir que se están haciendo las pruebas, sino que se le hagan las pruebas a las personas que necesitan una prueba”.

Alertó que los jóvenes han sido el grupo con más casos positivos en los últimos 15 días. Por lo que exhortó a evitar reuniones innecesarias.

Expresó que, aunque generalmente los jóvenes no presentan cuadros graves de la enfermedad, si son una fuente importante de contagio.

Los jóvenes, los adolescentes son los que se han presentado más en estos últimos y no porque vayan a caer al hospital. A días veces eso nos da una falsa seguridad. No tenemos pacientes hospitalizados, que bueno. Pero sigue habiendo una cantidad importante de personas confirmadas en otros grupos de edad que no van a caer en los hospitales, pero pueden aumentar el número de casos”, declaró.