"Los tenemos presentes", dice la ONU a colectivos de desaparecidos en Guanajuato

Guanajuato.- Su sentir está presente en el trabajo de emitir las recomendaciones al Estado mexicano, aseguró a integrantes de personas desaparecidas, uno de los integrantes del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El representante de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro se encontró con las familias de personas desaparecidas al concluir la reunión que sostuvo con autoridades estatales en Palacio de Gobierno y aseguró que el Comité ha recogido las preocupaciones que hay sobre el fenómeno de la desaparición en Guanajuato.

El comité está en México para examinar el fenómeno general de las desapariciones; es un fenómeno complejo y el comité va a emitir unas recomendaciones al Estado mexicano para que puedan enfrentar esta problemática, afirmó.

Los colectivos de personas desaparecidas realizaron en Guanajuato una movilización pacífica para agradecer la visita de los representantes de la ONU. Al llegar a la ciudad, se instalaron en la glorieta Santa Fe, en donde colocaron lonas con los rostros de las personas no localizadas y bajo las letras monumentales de Guanajuato colocaron el letrero “tierra de desaparecidos''. Luego se trasladaron al Palacio de Gobierno.

Disculpen que ahora no tenga el tiempo para quedarme, el día de ayer me he reunido con alguno de los colectivos y espero que ustedes hayan estado con sus colectivos, representadas en esa reunión, pero en todo caso, no significa que ahora yo no me quede, que no nos duela la situación que ustedes tienen, que no la tengamos presente, que no estemos pensando en cuál es la mejor manera de apoyar a las familias”, agregó.