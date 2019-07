Guanajuato destaca en migrantes deportados

León.- Guanajuato es el cuarto Estado con el mayor número de migrantes repatriados de enero a mayo pasados.

La Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno de la República registra 89 mil 185 mexicanos repatriados desde Estados Unidos, y seis mil 566 son guanajuatenses (288 mujeres y seis mil 278 hombres).

Los repatriados

En enero-mayo pero de 2018 fueron seis mil 542 guanajuatenses repatriados, por lo que no hay una variación entre un año y otro, pero sí en el comparativo de los primeros cinco meses de 2017 que fueron cuatro mil 479.

Redadas en EU

En todo el 2018 se repatriaron a 13 mil 477 guanajuatenses y en 2017 a 11 mil 093, según la Segob.

Luego del anuncio de redadas de migrantes en EU no hay noticia sobre mexicanos detenidos. La Secretaría del Migrante del Estado de Guanajuato informó que tampoco tienen reporte de paisanos.

Reunión con Canciller

El grupo de trabajo de 16 legisladores, que se integró con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de los gobiernos de México-EUA en el tema arancelario, pero que involucra la política migratoria, se reunirá hoy con el canciller, Marcelo Ebrard, para revisar los avances de lo negociado.

Top 6

La senadora panista de León, Alejandra Reynoso Sánchez, alertó que hay preocupación de que a estas alturas no han nombrado titulares de los Consulados en ciudades de EU como:

Orlando, Florida

San Antonio Texas

Austin, Texas

Mc Allen, Texas

Seattle, Washington

Nueva Orleans, Luissiana

Caléxico, California

San Bernardino, California

Fresno, California

Boise, Idaho

Portland, Oregon

El proceso cuando son detenidos los migrantes es que den aviso a las representaciones consulares.

Cónsules adscritos

Dijo que es uno de los temas que tiene en su agenda para tratar hoy.

“Se lo comenté al Subsecretario para América Latina y dijo: ‘oye, en todos hay Cónsules adscritos’, pero no es lo mismo porque es como si no importara que no hay Director porque está el resto del personal”, aseveró.

Eso además de los recortes que enfrenta el Servicio Mexicano Exterior en el presupuesto de este año: “¡Qué padre que haya optimismo!, pero si no hay presupuesto suficiente, ¿cómo lo van a lograr?”, dijo.

Primera prórroga

Quedan unos días para que se venza la primer prórroga (del acuerdo) y tiene que haber una manifestación, una nota diplomática del Gobierno Mexicano contra las redadas, porque aunque la Cancillería dice que no hay ningún mexicano, hasta ahorita el riesgo es latente para todos”, apuntó la legisladora leonesa que es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Hasta hoy, lamentó, lo que parece es que Estados Unidos “nos está evaluando por el número de detenciones que hace México de centroamericanos y cuántos recibimos para darles asilo en tanto hacen su trámite en EU, que en los hechos eso es un tercer país seguro, lo cual no está autorizado”.

El top 20 de la migración en EU

Una propuesta de la panista es modificar la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados con alto índice de intensidad migratoria y los estados fronterizos reciban un fondo especial.

Desconoce autoridad registros

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado no tiene un registro de cuáles son las localidades en los Estados Unidos donde hay un mayor número de migrantes guanajuatenses.

Sin embargo, por datos consulares, existe la certeza de que en la Unión Americana hay alrededor de 1.5 millones de guanajuatenses.

Debido a que son los consulados los que realizan los censos, no se tienen datos particulares sobre el número de ciudadanos que habitan en cada ciudad.

Ciudades con más indocumentados

Aunque sí existe un registro general de las ciudades donde habitan más ciudadanos indocumentados.

Éstas son:

Los Ángeles

Nueva York

Houston

Dallas

Miami

Chicago

Atlanta

Washington

San Francisco

Riverside

Phoenix

Austin

San Diego

Seattle

San José

Filadelfia

Boston

Orlando.

A través de Comunicación Social, la dependencia informó que hasta el momento no han tenido gran demanda en solicitudes de apoyo legal de parte de migrantes guanajuatenses, pues no se formalizaron las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump.

Guanajuatenses en peligro

El viernes pasado la Secretaría informó que las redadas contra paisanos anunciadas para el domingo por el gobierno norteamericano pondrían en peligro a 1.5 millones de guanajuatenses.

Guanajuatenses residentes en EU, por entidad.

El secretario del Migrante, Juan Hernández, recordó que las redadas se realizarán en 10 estados y en ciudades como:

Atlanta

Baltimore

Chicago

Denver

Houston

Los Ángeles

Miami

Nueva Orleans

New York

San Francisco.

En dos de éstas el Gobierno del Estado tiene oficinas.

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional no tiene opciones de refugio en las Casas Guanajuato, pero sí ofrece amplio apoyo legal.

