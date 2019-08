Guanajuato en alerta por aumento de casos de tosferina

León.- Debido a la falta de vacunas Guanajuato registra un repunte de casos de tosferina este año.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula nacional, Juan Luis Mosqueda Gómez, infectólogo de la Secretaría de Salud de Guanajuato, señaló que están en alerta pues el año pasado se registraron 80 casos de tosferina y en lo que va de este 2019 ya llevan 70.

El problema podría agravarse pues la Secretaría de Salud Federal no ha enviado vacunas para prevenir estas y otras enfermedades.

No han enviado remesas

“Existen dos (vacunas para tosferina), una para los adultos que le ponemos a las embarazadas lo cual es importante porque cuando ellas se vacunan los bebés nacen protegidos y tenemos vacunas de tosferina para los niños”.

El problema es que como no ha habido ni para las señoras ni para los niños, los niños nacen desprotegidos y como no tenemos vacunas para ellos, hemos tenido casos de tosferina cosa que ya no teníamos”, afirmó.

Señaló que cada año la Federación enviaba al menos tres remesas de esta y otras vacunas pero en este 2019 no les han enviado ni una sola remesa.

En quince días llegará primera reserva

Indicó que ya hubo comunicación con la Federación quién les informó que en un par de semanas les podría enviar la primera reserva.

“Esperemos que así ocurra porque tosferina que ya no veíamos volvió el año pasado que ya hubo déficit de esa vacuna; tuvimos en todo el año 80 casos, en este año no llevamos ni la mitad del año y llevamos casi 70 casos, entonces se empiezan a ver las consecuencias de no estar vacunando a la gente”, afirmó el infectólogo guanajuatense.

En Guanajuato se aplican alrededor de 5 mil dosis de vacunas mensuales, pero este año miles se han suspendido debido a que la federación no las ha enviado.

Faltan más vacunas

Además de tosferina ya no hay vacunas contra otras enfermedades como neumococo y rotavirus.

Mósqueda Gómez también mostró su preocupación ante la posibilidad de que las vacunas contra la influenza no lleguen a tiempo.

“La vacuna de influenza se tiene que surtir en los estados a más tardar en octubre si se surte más allá de octubre ya no sirve, la gente se tiene que vacunar en octubre para estar protegido toda la temporada de influenza, evidentemente ahorita no tenemos pero esperaremos a que nos la envíen a tiempo”, afirmó el infectólogo.