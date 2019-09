Guanajuato en alerta por caso confirmado de sarampión

León.- Después de 8 días que se publicó en AM el caso de un menor de edad con sarampión, el Secretario de Salud en Guanajuato (SSG), Daniel Díaz Martínez, confirmó el caso y dijo que hay alerta en la entidad, pues no hay vacunas.

El caso confirmado es de un niño de cuatro meses que vive en Brisas del Campestre, en León, Guanajuato.

El caso nos dio positivo. Estudiamos el caso y dio positivo y de inmediato se desencadenó una serie de acciones y protocolos. Tuvimos que esperar a tener todos los datos. El niño y la familia está bien. No tuvo todos los signos floridos de un caso de sarampión”, señaló.

Subrayó que jamás se trató de ocultar el caso, detectado el 3 de septiembre, pero simplemente se trataba de una duda “razonable”.

Jamás se han pretendido esconder ningún caso, sino tampoco alarmar a la población; una cosa es estar alertas y pendientes de que no haya más casos, pero no generar pánico en la población, y exigir a que lleguen las vacunas”, subrayó.

Subrayó que la vacuna contra el sarampión se aplica al año de edad, por ello el infante no contaba con ella. Y agregó que la vacuna no se encuentra ni en sanatorios particulares.

Cerco epidemiológico

La SSG ha hecho un cerco epidemiológico en León y municipios circunvecinos.

Hemos revisado los esquemas de vacunación en León y los 6 municipios vecinos y no hemos encontrado más casos. Estamos preocupados porque se ha estudiado como un caso de sarampión y hasta el momento esta prueba nos está dando positiva y hacer todas las acciones”, acotó.

Señaló que se estudia de dónde vino el virus, y por el momento es un caso de importación.

“Sí me preocupa mucho que no haya vacuna. Lo tengo que decir. Si no tenemos vacuna no vamos a tener sólo un caso. En el país ya es el caso número 16 y si no hay vacuna vamos a tener cientos de casos muy pronto, porque así es el comportamiento del virus”, alertó el Secretario.

El reporte del primer caso

La semana pasada, la Secretaría de Salud Federal reportó el primer caso de un bebé contagiado de sarampión en León, pero la Secretaría de Salud estatal dijo desconocer detalles del caso, pues la Federación aún no les había compartido los detalles.

Éste es el primer contagio del que se tiene registro en Guanajuato y el número 16 a nivel nacional en los últimos 25 años.

Vive familia del bebé en Brisas del Campestre

El menor es un niño de 4 meses, originario de la colonia Brisas del Campestre, en León, Guanajuato y está bajo estudio.

Las 24 personas que han tenido contacto con el bebé, fueron analizados y de todos ellos ninguno salió positivo al virus.