Guanajuato en crisis, se agotan medicamentos para el VIH

León.- En Guanajuato se agotó la reserva de medicamentos retrovirales para atender a los 2 mil 200 pacientes con VIH y el Gobierno Federal aún no define cuándo enviará un nuevo paquete para que puedan continuar con su tratamiento.

Desde marzo las autoridades estatales advirtieron sobre la incertidumbre que había respecto a este programa que depende del Gobierno Federal. El último paquete de medicamentos que recibió Guanajuato llegó en diciembre del 2018.

La semana pasada la federación avisó al Estado que los medicamentos llegarían entre lunes y martes de esta semana pero no ocurrió.

Ya no tenemos medicamentos, se ha anunciado la compra de este insumo tan importante pero materializado en los estados no lo tenemos, ya no tenemos medicamentos y es una preocupación”, dijo el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.